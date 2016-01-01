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  3. Рубинштейн Эмилия Артуровна
Рубинштейн Эмилия Артуровна
6.3
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Рубинштейн Эмилия Артуровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-гигиенист
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2015 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2016 г.
  • ДВГМУ, первичная переподготовка по специальности "Стоматолог-терапевт", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по реставрации передних и фронтальных зубов, стоматологический центр "IQ-stom", 2016 г. окончания.
  • Повышение квалификации по эндодонтии: Has participated in educational activity called: Biology and Biomechanics vs Marketing, стоматологический центр "IQ-stom", 2016 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровская стоматология
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 4
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-гигиенист
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Хабаровская стоматология
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 93
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-гигиенист
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
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