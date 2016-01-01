Рубинштейн Эмилия Артуровна
Стаж 4 года
Проведение консультаций, лечение осложнённых и неосложнённых форм кариеса, реставрация зубов, проведение профессиональной гигиены полости рта.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 4
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-гигиенист
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 93
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-гигиенист
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Загрузка комментариев...