Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Гафуров Камол Бободжанович
6.0
0
Гафуров Камол Бободжанович
Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Таджикский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1983 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Узян
Валентина Николаевна
Хирург
6.3
1
Записаться
Ненилина
Наталья Владимировна
Педиатр
,
Хирург
,
Уролог-андролог
6.3
5
Записаться
Егорова
Мария Леонидовна
Хирург
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...