  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гафуров Камол Бободжанович
Гафуров Камол Бободжанович
6.0
0

Гафуров Камол Бободжанович

Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Таджикский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1983 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи