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Детская городская клиническая больница №9
-0.1
Рейтинг

Детская городская клиническая больница №9

Государственная
В клинике 71 врач
Адреса
Стационар
ул. Союзная, 80
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 16:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Посещение пациентов
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Лечебно-консультативное отделение
ул. Союзная, 82
1-й этаж
c 8:30 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Клинико-диагностическая лаборатория, административный корпус
ул. Союзная, 78
c 8:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
  • +7 (4212) 545 218, зав. лабораторией
  • +7 (4212) 545 262, каб. 228, главный врач
  • +7 (4212) 545 261, заместитель главного врача по медицинской части, тел./факс
  • +7 (4212) 547 467, заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам
  • +7 (4212) 545 257, главная медицинская сестра
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Врачи работающие в клинике
Кабанцева Елена Карловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кабанцева Елена Карловна

УЗИ-специалист
Стаж 34 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Литвинцева Анна Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Литвинцева Анна Сергеевна

Педиатр
Стаж 25 лет
Педиатр
Стаж 25 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Шарова Юлия Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шарова Юлия Викторовна

Педиатр
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Федосеева (Байнетова) Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федосеева (Байнетова) Наталья Сергеевна

Травматолог-ортопед, Врач ЛФК
Стаж 19 лет
Травматолог-ортопед, Врач ЛФК
Стаж 19 лет
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Принимает детей
Михалкин Александр Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Михалкин Александр Владимирович

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Хелимская Елена Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хелимская Елена Александровна

Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Сафонова Елена Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сафонова Елена Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ореховская Елена Владимировна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ореховская Елена Владимировна

Педиатр
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Косякова Галина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косякова Галина Викторовна

Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Пашкина Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пашкина Светлана Александровна

Педиатр, Главный врач, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Главный врач, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Штайнбрехер Виктория Викторовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Штайнбрехер Виктория Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Яковенко Игорь Валентинович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Яковенко Игорь Валентинович

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Разуванова Наталья Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Разуванова Наталья Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Шатайло Татьяна Алимовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шатайло Татьяна Алимовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 16 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 16 лет
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Принимает детей
Константинова Наталья Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Константинова Наталья Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Красноборова Елена Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Красноборова Елена Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Крамарухина Виктория Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Крамарухина Виктория Витальевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Принимает детей
Узян Валентина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Узян Валентина Николаевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Принимает детей
Борщевская Юлия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Борщевская Юлия Александровна

Нефролог
Стаж не указан
Нефролог
Стаж не указан
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Принимает детей
Самарина Марина Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Самарина Марина Ивановна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Байнетова Евгения Петровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Байнетова Евгения Петровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Ващенко Лидия Петровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ващенко Лидия Петровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Гуськова Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гуськова Наталья Михайловна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Бердышева Галина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бердышева Галина Васильевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Молчанова Людмила Кирилловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Молчанова Людмила Кирилловна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Боровкова Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Боровкова Марина Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Шиманская Галина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шиманская Галина Юрьевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Миронова Лидия Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миронова Лидия Константиновна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Гусельникова Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гусельникова Наталья Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Спицына Наина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Спицына Наина Юрьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Попова Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Ольга Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Дубровина Марина Алектовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дубровина Марина Алектовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Путилина Ольга Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Путилина Ольга Васильевна

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан
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Антоненко Андрей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антоненко Андрей Викторович

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Барилова Екатерина Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Барилова Екатерина Вячеславовна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Валиева Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Валиева Татьяна Ивановна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан
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Принимает детей
Григорашенко Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорашенко Ольга Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Еременко Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еременко Елена Анатольевна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
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Принимает детей
Ермольченко Галина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермольченко Галина Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Жуковина Ольга Стефановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жуковина Ольга Стефановна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Ким Елена Владиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Елена Владиславовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач второй категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач второй категории
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Принимает детей
Лазарева Елена Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазарева Елена Михайловна

Зав. отделением
Стаж не указан
Зав. отделением
Стаж не указан
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Принимает детей
Ляшук Татьяна Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ляшук Татьяна Игоревна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Макаревич Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макаревич Сергей Владимирович

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Мирошниченко Евгения Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мирошниченко Евгения Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Нараева Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нараева Ирина Николаевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Нестерова Елена Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нестерова Елена Дмитриевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Николаева Анна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николаева Анна Дмитриевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Прокопчук Анна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прокопчук Анна Евгеньевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Разумова Валентина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Разумова Валентина Ивановна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Романенко Надежда Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Романенко Надежда Михайловна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Сизикова Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сизикова Елена Ивановна

Клинический фармаколог
Стаж не указан
Клинический фармаколог
Стаж не указан
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Трегубова Татьяна Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трегубова Татьяна Георгиевна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Хижняк Оксана Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хижняк Оксана Михайловна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Принимает детей
Яружная Юлия Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яружная Юлия Юрьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Агапова Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Агапова Татьяна Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Бондарчук Екатерина Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондарчук Екатерина Евгеньевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Васильева Юлия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Юлия Сергеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Григорьева Виталина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьева Виталина Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Гафуров Камол Бободжанович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гафуров Камол Бободжанович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Принимает детей
Лапина Ольга Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лапина Ольга Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Неклюдова Дарья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Неклюдова Дарья Юрьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Пассар Надежда Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пассар Надежда Сергеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Садакова Анна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Садакова Анна Юрьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
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Принимает детей
Стецун Ирина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Стецун Ирина Юрьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
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Принимает детей
Слепцова Инна Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Слепцова Инна Игоревна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
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Принимает детей
Харцыз Ольга Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Харцыз Ольга Михайловна

Заведующий поликлиникой
Стаж не указан
Заведующий поликлиникой
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Гурулева Лариса Александровна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
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1
отзыв

Гурулева Лариса Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
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Принимает детей
Ващенко Ирина Петровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
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2
отзыва

Ващенко Ирина Петровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
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Принимает детей
Валиев Рашид Ахмирович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
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1
отзыв

Валиев Рашид Ахмирович

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Исламова Руфина Хамидовна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Исламова Руфина Хамидовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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