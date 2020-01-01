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Детская городская клиническая больница №9
Государственная
В клинике 71 врач
Адреса
- +7 (914) 318 76 20 , круглосуточная горячая линия
Стационар
ул. Союзная, 80
- +7 (4212) 545 258, приёмное отделение
- +7 (4212) 545 260, педиатрическое отделение №1
- +7 (4212) 545 179, педиатрическое отделение №2
Лечебно-консультативное отделение
ул. Союзная, 82
1-й этаж
- +7 (4212) 545 025, регистратура
- +7 (4212) 548 469, заведующая отделением
- +7 (4212) 548 470
Клинико-диагностическая лаборатория, административный корпус
ул. Союзная, 78
- +7 (4212) 545 218, зав. лабораторией
- +7 (4212) 545 262, каб. 228, главный врач
- +7 (4212) 545 261, заместитель главного врача по медицинской части, тел./факс
- +7 (4212) 547 467, заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам
- +7 (4212) 545 257, главная медицинская сестра
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Врачи работающие в клинике
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