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Галиханова Инесса Вадимовна
6.0
0

Галиханова Инесса Вадимовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 2008 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Медицинская сестра (брат)
По запросу
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