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Краевая клиническая психиатрическая больница
Государственная
В клинике 127 врачей
Адреса
Психиатрический диспансер №1 Детское амбулаторное отделение
ул. Муравьёва-Амурского, 11
1-й этаж
Наркологическое отделение
ул. Краснореченская, 28
2-й этаж
- +7 (4212) 538 927, зав. отделением
Психотуберкулезное отделение
пер. Албанский, 17Б
2-й этаж
Психоневрологический диспансер №2
ул. Кубяка, 2А
5-й этаж
- +7 (4212) 364 097, зав. отделением
- +7 (4212) 358 001, регистратура
Общее психиатрическое отделение
ул. Холмогорская, 30
- +7 (4212) 591 305, приемный покой
ул. Серышева, 33
- +7 (4212) 563 023, приемный покой
- +7 (4212) 562 973, стол справок
ПАТО психологическая лаборатория
ул. Льва Толстого, 49
5-й этаж
- +7 (4212) 563 023, приемное отделение
- +7 (4212) 561 081, психолаборатория
- +7 (4212) 563 741
- +7 (4212) 561 422, зав. отделением
Амбулаторное психотерапевтическое отделение №1
ул. Калинина, 142
Отделение медицинской реабилитации для больных с наркологическими расстройствами
ул. Полины Осипенко, 50
- +7 (4212) 429 874, зав. отделением
Психотерапевтический центр
ул. Кубяка, 2Б
5-й этаж
- +7 (4212) 363 645
- +7 (4212) 363 939
- +7 (4212) 358 001, регистратура
Медкомиссии для водителей, оружейная медкомиссия
ул. Запарина, 87
Отделение судебно-психиатрической экспертизы
ул. Серышева, 31/1
2-й этаж
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Информация
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения министерства здравоохранения Хабаровского края.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Стаж 34 года
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Стаж 13 лет
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Стаж 18 лет
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Стаж 20 лет
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 26 лет
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Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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