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Краевая клиническая психиатрическая больница
4.9
Рейтинг

Краевая клиническая психиатрическая больница

Государственная
В клинике 127 врачей
Адреса
Психиатрический диспансер №1 Детское амбулаторное отделение
ул. Муравьёва-Амурского, 11
1-й этаж
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Наркологическое отделение
ул. Краснореченская, 28
2-й этаж
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Психотуберкулезное отделение
пер. Албанский, 17Б
2-й этаж
c 8:30 до 14:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения министерства здравоохранения Хабаровского края.

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Врачи работающие в клинике
Алёхина Наталья Вячеславовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Алёхина Наталья Вячеславовна

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Скрипниченко Ирина Рудольфовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скрипниченко Ирина Рудольфовна

Психиатр, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Психиатр, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Калинина Виктория Олеговна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Калинина Виктория Олеговна

Нарколог, Психиатр, Психотерапевт
Стаж 14 лет
Нарколог, Психиатр, Психотерапевт
Стаж 14 лет
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Доступен вызов на дом
Сидорова Нина Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сидорова Нина Петровна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
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Крюковский Игорь Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крюковский Игорь Викторович

Нарколог, Психиатр, Психотерапевт, Сексолог
Стаж 34 года
Нарколог, Психиатр, Психотерапевт, Сексолог
Стаж 34 года
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Андреянов Алексей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андреянов Алексей Александрович

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Записаться на приём
Моисеева Анастасия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Моисеева Анастасия Николаевна

Психолог
Стаж 13 лет
Психолог
Стаж 13 лет
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Тарасов Кирилл Владиславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасов Кирилл Владиславович

Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 18 лет
Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 18 лет
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Воронежский Александр Викторович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Воронежский Александр Викторович

Нарколог, Психиатр, Психолог, Психотерапевт
Стаж 20 лет
Нарколог, Психиатр, Психолог, Психотерапевт
Стаж 20 лет
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Громова Лариса Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Громова Лариса Анатольевна

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Панченко Елена Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Панченко Елена Александровна

Психиатр, Психотерапевт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Психиатр, Психотерапевт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Скопенко Валентина Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Скопенко Валентина Ивановна

Психиатр, Психотерапевт, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Психиатр, Психотерапевт, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Пестов Максим Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пестов Максим Геннадьевич

Нарколог, Психотерапевт
Стаж не указан
Нарколог, Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Толмачев Александр Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Толмачев Александр Юрьевич

Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 26 лет
Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
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Благовидова Ольга Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Благовидова Ольга Борисовна

Психиатр, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Психиатр, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Майорова Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Майорова Елена Викторовна

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Пономарёва Юлия Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономарёва Юлия Геннадьевна

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Лупаенко Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лупаенко Наталья Ивановна

Психиатр, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психиатр, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Тарарако Людмила Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Тарарако Людмила Александровна

Психиатр, Врач ЛФК
Стаж не указан
Психиатр, Врач ЛФК
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Семенова Лидия Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Семенова Лидия Андреевна

Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Хон Владислав Килевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хон Владислав Килевич

Психиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Ковалева Евгения Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ковалева Евгения Геннадьевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Няньчук Алла Григорьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Няньчук Алла Григорьевна

Психиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Психиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Сунцов Юрий Валентинович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сунцов Юрий Валентинович

Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Сироткин Александр Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сироткин Александр Владимирович

Психиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Маннанова Олеся Ахатовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маннанова Олеся Ахатовна

Нарколог, Психиатр
Стаж не указан
Нарколог, Психиатр
Стаж не указан
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Тулупов Юрий Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тулупов Юрий Витальевич

Психиатр
Стаж 5 лет
Психиатр
Стаж 5 лет
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Шибаева Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шибаева Ольга Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Мариненко Анна Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мариненко Анна Леонидовна

Психиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Галиханова Инесса Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галиханова Инесса Вадимовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Куренков Леонид Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куренков Леонид Юрьевич

Психиатр, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психиатр, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Патрушева Лариса Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Патрушева Лариса Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Галиуллина Диля Ильгисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галиуллина Диля Ильгисовна

Психиатр, Психиатр-нарколог, Ординатор
Стаж не указан / Врач первой категории
Психиатр, Психиатр-нарколог, Ординатор
Стаж не указан / Врач первой категории
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Осипова Людмила Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Осипова Людмила Борисовна

Психиатр, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психиатр, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Иванникова Елена Генриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванникова Елена Генриевна

Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Лейбкович Генри Семенович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лейбкович Генри Семенович

Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Туаева Римма Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Туаева Римма Николаевна

Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Никитина Ольга Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никитина Ольга Дмитриевна

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
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Ишуткин Валерий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ишуткин Валерий Александрович

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
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Бекер Давид Львович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бекер Давид Львович

Психиатр, Психотерапевт, Зав. лабораторией, Клинический психолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Психиатр, Психотерапевт, Зав. лабораторией, Клинический психолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Двоенко Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Двоенко Елена Николаевна

Нарколог, Психиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Нарколог, Психиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Гончаренко Евгений Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гончаренко Евгений Павлович

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Селиванова Екатерина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Селиванова Екатерина Владимировна

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
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Лукина Ксения Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лукина Ксения Викторовна

Психотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Психотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Маркин Герман Федорович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маркин Герман Федорович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Тютюникова Светлана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тютюникова Светлана Ивановна

Психиатр-нарколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Григорьева Валерия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьева Валерия Александровна

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Подборнова Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Подборнова Татьяна Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Архилина Людмила Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Архилина Людмила Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Кройтор Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кройтор Ольга Александровна

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Берещук Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Берещук Наталья Александровна

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Рычкова Анна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рычкова Анна Валерьевна

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
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Лазарев Виктор Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазарев Виктор Анатольевич

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
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Сазонов Антон Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сазонов Антон Валерьевич

Ординатор
Стаж не указан
Ординатор
Стаж не указан
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Костюк Ксения Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Костюк Ксения Владимировна

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
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Семенова Елена Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семенова Елена Андреевна

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
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Щука Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щука Татьяна Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Медведева Анна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Медведева Анна Владимировна

Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Беляева Арина Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беляева Арина Игоревна

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Кичигин Андрей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кичигин Андрей Викторович

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
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Савченко Людмила Ивановна
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Савченко Людмила Ивановна

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Любачевский Игорь Анатольевич
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Любачевский Игорь Анатольевич

Психолог, Психотерапевт, Клинический психолог
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Хайдарова Ксения Дмитриевна
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Хайдарова Ксения Дмитриевна

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Пятак Татьяна Геннадьевна
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Тимошенко Татьяна Виталеьвна
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Солодчикова Людмила Михайловна
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Турковская Изольда Николаевна
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Бабой Виктория Генриевна
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Бабой Виктория Генриевна

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Спицына Виктория Сергеевна
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Москаленко Арсений Гениевич
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Москаленко Арсений Гениевич

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Сергина Виктория Александровна
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Василенко Юлия Валерьевна
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Алеева Маргарита Николаевна
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Мамонтова Анна Андреевна
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Мамонтова Анна Андреевна

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Хаердинова Ирина Викторовна
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Нешатаева Нина Леонидовна
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Нешатаева Нина Леонидовна

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Воронкова Наталья Николаевна
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Воронкова Наталья Николаевна

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Семахина Екатерина Валерьевна
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Сокур Светлана Анатольевна
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Сокур Светлана Анатольевна

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Стремовская Ксения Сергеевна
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Стремовская Ксения Сергеевна

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Наприенко Ирина Константиновна
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Наприенко Ирина Константиновна

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Медицинская сестра (брат)
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Ефименко Марина Викторовна
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Ефименко Марина Викторовна

Зав. отделением, Лаборант
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Зав. отделением, Лаборант
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
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Фомберг Лариса Александровна
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Фомберг Лариса Александровна

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Лаборант
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Иванова Людмила Владимировна
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Иванова Людмила Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
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Врач клинической лабораторной диагностики
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Андреев Артем Андреевич
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Андреев Артем Андреевич

Лаборант
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Степанов Илья Владимирович
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Степанов Илья Владимирович

Лаборант
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Лыкова Евгения Петровна
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Лыкова Евгения Петровна

Психиатр, Зав. отделением
Стаж 7 лет
Психиатр, Зав. отделением
Стаж 7 лет
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Кандауров Александр Иванович
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Кандауров Александр Иванович

Нарколог, Психиатр, Зав. отделением
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Нарколог, Психиатр, Зав. отделением
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Райченко Елена Григорьевна
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Райченко Елена Григорьевна

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 5 лет / Врач второй категории
Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 5 лет / Врач второй категории
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Демидова Инна Николаевна
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Демидова Инна Николаевна

Психиатр
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Принимает детей
Сафронова Елена Васильевна
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Сафронова Елена Васильевна

Психиатр
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Принимает детей
Митасова Наталья Николаевна
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Митасова Наталья Николаевна

Психиатр
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Принимает детей
Кон Тамара Дюновна
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Кон Тамара Дюновна

Невролог (невропатолог)
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Невролог (невропатолог)
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Принимает детей
Дорофеева Кира Викторовна
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Дорофеева Кира Викторовна

Психиатр
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Психиатр
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Принимает детей
Иванова Ксения Геннадьевна
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Иванова Ксения Геннадьевна

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Удовик Марина Юрьевна
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Удовик Марина Юрьевна

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Моргоева Мария Александровна
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Моргоева Мария Александровна

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Шарапова Татьяна Владимировна
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Шарапова Татьяна Владимировна

Психиатр
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Браницкая Мария Зиновьевна
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Браницкая Мария Зиновьевна

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
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Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
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Денисенко Марина Анатольевна
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Медицинская сестра (брат)
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Журбук Алексей Георгиевич
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Журбук Алексей Георгиевич

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Ольнев Сергей Леонидович
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Ольнев Сергей Леонидович

Психиатр, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
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Кузнецова Полина Сергеевна
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Кузнецова Полина Сергеевна

Психиатр, Психиатр-нарколог
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Психиатр, Психиатр-нарколог
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Насатюк Артём Викторович
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Насатюк Артём Викторович

Психиатр, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
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Психиатр, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
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Сливко Константин Юрьевич
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Сливко Константин Юрьевич

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Васина Татьяна Эдуардовна
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Васина Татьяна Эдуардовна

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 27 лет / Врач второй категории
Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 27 лет / Врач второй категории
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Козлов Алексей Алексеевич
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Козлов Алексей Алексеевич

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 9 лет / Врач второй категории
Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 9 лет / Врач второй категории
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Литвинов Александр Викторович
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Литвинов Александр Викторович

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 9 лет / Врач второй категории
Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 9 лет / Врач второй категории
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Метеленкампф-Энбе Владимир Николаевич
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Метеленкампф-Энбе Владимир Николаевич

Психиатр
Стаж 37 лет
Психиатр
Стаж 37 лет
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Гора Веда Анатольевна
5.4
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5.4 из 10
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Гора Веда Анатольевна

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Психиатр
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    0.0
  • Дорожная клиническая больница
    Дорожная клиническая больница В клинике 261 врач
    3.4
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 216 врачей
    2.7
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