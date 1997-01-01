Гарбузова Ольга Григорьевна
Автор более 30 научных работ. С 2005 года – директор клиники «Прима Медика». Ведет амбулаторный прием больных с сердечно – сосудистой патологией, заболеваниями суставов, почек, с сочетанной патологией внутренних органов.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1800 р
Терапевт
1200 р
Нефролог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
Терапевт
1000 р
Нефролог
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1800 р
Терапевт
1200 р
Нефролог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
Терапевт
1000 р
Нефролог
1000 р
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