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  3. Гарбузова Ольга Григорьевна
Гарбузова Ольга Григорьевна
6.9
3

Гарбузова Ольга Григорьевна

Кардиолог, Нефролог, Терапевт
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, специализация "Лечебное дело", 1986 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1989 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Кардиология, 2007 г.
  • ДВГМУ, Нефрология, 2010 г.
  • ДВГМУ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Работала терапевтом в поликлинике, после окончания ординатуры, с 1994 по 1997 год – ассистент кафедры госпитальной терапии ДВГМУ.
  • С 1998 года работала в практическом здравоохранении, с 2000 по 2005 год заведовала терапевтическим отделением 10-й городской больницы.
  • С 2005 года работает доцентом кафедры терапии и профилактической медицины факультета усовершенствования врачей ДВГМУ.
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Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1800 р
Терапевт
1200 р
Нефролог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
Терапевт
1000 р
Нефролог
1000 р
Прима Медика
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1800 р
Терапевт
1200 р
Нефролог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
Терапевт
1000 р
Нефролог
1000 р
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