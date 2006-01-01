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  3. Исакова Валерия Николаевна
Исакова Валерия Николаевна
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Исакова Валерия Николаевна

Кардиолог, Ревматолог, Терапевт
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело" в 1978 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1979 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ - профессиональная переподготовка по программе "Кардиология", 2006 г.
  • ДВГМУ - профессиональная переподготовка по программе "Ревматология", 2006 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 1986 года – преподаватель ДВГМУ.
  • В настоящее время – доцент кафедры терапии и профилактической медицины факультета усовершенствования врачей ДВГМУ.
  • В медицинском центре «Прима Медика» работает с 2005г. Ведет амбулаторный прием больных с сердечно – сосудистой патологией, заболеваниями суставов, с сочетанной патологией внутренних органов.
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Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
Ревматолог
1800 р
Кардиолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
Ревматолог
1000 р
Кардиолог
1000 р
Прима Медика
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
Ревматолог
1800 р
Кардиолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
Ревматолог
1000 р
Кардиолог
1000 р
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