Исакова Валерия Николаевна
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Автор более 30 научных работ, награждена знаком «Отличник здравоохранения» и почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
Ревматолог
1800 р
Кардиолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
Ревматолог
1000 р
Кардиолог
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
Ревматолог
1800 р
Кардиолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
Ревматолог
1000 р
Кардиолог
1000 р
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