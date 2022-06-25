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  3. Голованова Марина Николаевна
Голованова Марина Николаевна
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Голованова Марина Николаевна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, стоматология, 1985 г. окончания.
  • Сертификат № 0727310084076 «Стоматология детская», действителен по 25.06.2022 г.
  • Сертификат № 0727310083373 «Стоматология терапевтическая», действителен по 22.12.2022
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
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