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Детская стоматологическая поликлиника №22
Государственная
В клинике 43 врача
Адреса
- +7 (4212) 680 778 , горячая линия, электронная запись
- +7 (4212) 656 343 , горячая линия
ул. Краснореченская, 177А
- +7 (4212) 364 078, регистратура
- +7 (4212) 337 108, приемная гл. врача
- +7 (4212) 606 099, регистратура платного отделения
- +7 (4212) 339 880, зав. отделением
- +7 (4212) 337 107, старшая медицинская сестра
ул. Ворошилова, 48
- +7 (4212) 592 566, регистратура
- +7 (4212) 592 569, зав. отделением
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Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 4 года
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Принимает детей
Стаж не указан / Врач второй категории
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Стаж не указан / Врач второй категории
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Принимает детей
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