  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Детская стоматологическая поликлиника №22
Детская стоматологическая поликлиника №22
3.4
Рейтинг

Детская стоматологическая поликлиника №22

Государственная
В клинике 43 врача
Адреса
ул. Краснореченская, 177А
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Ворошилова, 48
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Черкасова Анастасия Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черкасова Анастасия Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Пономарева Яна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономарева Яна Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 4 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 4 года
Записаться на приём
Принимает детей
Завьялова Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Завьялова Елена Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Иванец Анастасия Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванец Анастасия Константиновна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Филимонова Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филимонова Татьяна Васильевна

Стоматолог, Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Пинкевич Анна Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пинкевич Анна Александровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортодонт
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Банчева Алина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Банчева Алина Юрьевна

Стоматолог
Стаж 3 года
Стоматолог
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Карелова Анна Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Карелова Анна Викторовна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан / Врач второй категории
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шатанов Сергей Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шатанов Сергей Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Драган Жанна Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Драган Жанна Владимировна

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Житкова Людмила Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Житкова Людмила Алексеевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Баданина Людмила Руслановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Баданина Людмила Руслановна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач второй категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мышкина Валентина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мышкина Валентина Николаевна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Фурсова Элина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Фурсова Элина Владимировна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шамшаева Наталья Константиновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шамшаева Наталья Константиновна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Скирда Светлана Егоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скирда Светлана Егоровна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Голованова Марина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голованова Марина Николаевна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кудряшова Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кудряшова Юлия Владимировна

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Терехова Наргиза Споновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терехова Наргиза Споновна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Абрашина Татьяна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абрашина Татьяна Михайловна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Клепцова Людмила Ефимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клепцова Людмила Ефимовна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Монина Елена Владиленовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Монина Елена Владиленовна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ярославцева Мария Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ярославцева Мария Андреевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ершова Инна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ершова Инна Александровна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Денисенко Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Денисенко Галина Николаевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ефтени Алина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ефтени Алина Александровна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Павленко Вера Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павленко Вера Михайловна

Стоматолог, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Васяева Людмила Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васяева Людмила Евгеньевна

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Давыдова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Давыдова Елена Юрьевна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ширяева Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ширяева Ольга Викторовна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Тимоненко Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тимоненко Ольга Сергеевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Алпацкий Денис Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алпацкий Денис Юрьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Хамитова Анастасия сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хамитова Анастасия сергеевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Пузырева Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пузырева Татьяна Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сыромятникова Лариса Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сыромятникова Лариса Георгиевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Грегуль Людмила Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грегуль Людмила Ивановна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Савина Юлия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савина Юлия Валерьевна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Горелова Ксения Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горелова Ксения Геннадьевна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Греку Екатерина Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Греку Екатерина Борисовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бережецкая Екатерина Артуровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бережецкая Екатерина Артуровна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ким Хи Сун
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Хи Сун

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Тагаева Раъногул Эркаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тагаева Раъногул Эркаевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Тюленева Екатерина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тюленева Екатерина Ивановна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
    Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича В клинике 340 врачей
    5.0
  • Краевая клиническая психиатрическая больница
    Краевая клиническая психиатрическая больница В клинике 127 врачей
    4.9
  • Перинатальный центр
    Перинатальный центр В клинике 158 врачей
    6.1
  • Городская поликлиника №11
    Городская поликлиника №11 В клинике 173 врача
    6.6
Все клиники