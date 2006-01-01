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  3. Гордиенко Светлана Алексеевна
Гордиенко Светлана Алексеевна
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Гордиенко Светлана Алексеевна

Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, специализация "Лечебное дело", 1990 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", на базе Городской Клинической больницы №3, 1991 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Экспертиза временной нетрудоспособности, 2006 г.
  • ИПКСЗ, Эндокринология, 2008 г.
  • ГБОУ ВПО Минздравсоцразвития России, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2012 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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