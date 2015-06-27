Мельникова Наталья Викторовна
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Автор 40 научных публикаций.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 94
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Эндокринолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1200 р
ул. Карла Маркса, 103
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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