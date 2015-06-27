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  3. Мельникова Наталья Викторовна
Мельникова Наталья Викторовна
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Мельникова Наталья Викторовна

УЗИ-специалист, Эндокринолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1988 г. окончания
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", выдан ИПКСЗ, действителен с 27.06.2015 г. по 26.06.2020 г.
  • Сертификат "Эндокринология", выдан ИПКСЗ, действителен с 28.11.2016 г. по 27.11.2021 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Эндокринология", ДВГМУ, 2007 г.
  • Профессиональная переподготовка "Ультразвуковая диагностика", ИПКСЗ, 2007 г.
  • Повышение квалификации по специальности «Ультразвуковая диагностика», 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Эстетик Холл
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 94
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Эндокринолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1200 р
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 103
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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