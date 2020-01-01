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  3. Горовенко Наталия Александровна
Горовенко Наталия Александровна
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Горовенко Наталия Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Ленинградский Санитарно-гигиенический Медицинский Институт, специализация "Санитарно-гигиеническое дело", 1977 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", № 0727180479398, до 2020 г.
  • Сертификат по специальности "Бактериология", № 112731129311, до 2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
пер. Пилотов, 2
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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