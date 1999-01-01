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  3. Григорьева Людмила Николаевна
Григорьева Людмила Николаевна
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Григорьева Людмила Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • АГМА, специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", до 2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
пер. Пилотов, 2
Консультация взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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