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Хахам Алексей Александрович
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Хахам Алексей Александрович
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
ДВГМУ, Переподготовка по специальности "Сердечно-сосудистая хирургия", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
0 отзывов
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