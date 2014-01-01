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Хахам Алексей Александрович
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Хахам Алексей Александрович

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
  • ДВГМУ, Переподготовка по специальности "Сердечно-сосудистая хирургия", 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
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