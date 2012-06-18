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  3. Хоруженко Татьяна Викторовна
Хоруженко Татьяна Викторовна
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Хоруженко Татьяна Викторовна

Ревматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт 1977 год. Специальность - лечебное дело, квалификация - врач лечебник
  • Сертификат - ревматология – 18.06.2012 до 18.06.2017
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Ревматолог
Бесплатно
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