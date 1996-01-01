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Хорук Сергей Михайлович
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Хорук Сергей Михайлович

Лор (оториноларинголог), Директор клиники
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Оториноларингология", 1989-1991 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач онколог, оториноларинголог, на базе взрослого оториноларингологического отделения 2-й городской больницы г.Хабаровска им. Д.Н. Матвеева. С 1991 по 1996 гг.
  • Заведующий отделением, КГБУЗ 2-я Городская Больница им. Д.Н. Матвеева, г. Хабаровск, 1996 - 2015 гг.
  • Директор, ХФ ФГБУ НКЦО ФМБА России, 2015 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства
ул. Краснодарская, 9
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