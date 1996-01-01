Хорук Сергей Михайлович
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Директор Хабаровского филиала ФГБУ НКЦО ФМБА России (Федеральный лор-центр)
Отличник Здравоохранения РФ.
За время работы в совершенстве овладел методиками хирургического лечения злокачественных новообразований ЛОР органов. Зарегистрировано одно изобретение по методике эндоэкстраларингеальной операции по поводу паралитических стенозов гортани. одно рационализаторское предложение по модификации видеодиагностики злокачественных новообразований ЛОР органов. Имеет более 40 печатных научных работ.
Отличник Здравоохранения РФ.
За время работы в совершенстве овладел методиками хирургического лечения злокачественных новообразований ЛОР органов. Зарегистрировано одно изобретение по методике эндоэкстраларингеальной операции по поводу паралитических стенозов гортани. одно рационализаторское предложение по модификации видеодиагностики злокачественных новообразований ЛОР органов. Имеет более 40 печатных научных работ.
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