- Главная
- Все клиники
- Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства
Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства
Государственная
В клинике 8 врачей
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Федеральное медико-биологическое агентство Хабаровский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-клинический центр оториноларингологии".
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 4 года
Стаж 4 года
Записаться на приём
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре