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Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства
0.0
Рейтинг

Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства

Государственная
В клинике 8 врачей
Адреса
ул. Краснодарская, 9
9-й этаж, блок 2
c 8:00 до 15:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Кузьминых Ольга Геннадьевна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Кузьминых Ольга Геннадьевна

Лор (оториноларинголог), Зав. отделением, Сурдолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Зав. отделением, Сурдолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Голуб Евгений Николаевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голуб Евгений Николаевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 4 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 4 года
Записаться на приём
Савенок Алина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савенок Алина Владимировна

Лор (оториноларинголог), Фониатр
Стаж 7 лет
Лор (оториноларинголог), Фониатр
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Хорук Сергей Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хорук Сергей Михайлович

Лор (оториноларинголог), Директор клиники
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Директор клиники
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Никитенко Ольга Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никитенко Ольга Алексеевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шапошник Эдуард Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шапошник Эдуард Леонидович

Главный врач
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Главный врач
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Карапузов Вадим Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карапузов Вадим Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Костюченко Ольга Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Костюченко Ольга Ильинична

Лор (оториноларинголог), Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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