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  3. Качанова Анастасия Андреевна
Качанова Анастасия Андреевна
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Качанова Анастасия Андреевна

Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
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