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  3. Городская клиническая больница №11
Городская клиническая больница №11
2.3
Рейтинг

Городская клиническая больница №11

Государственная
В клинике 244 врача
Адреса
ул. Аксёнова, 41
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Гинекологическое отделение
ул. Аксёнова, 26А
4-й, 5-й этаж
c 8:00 до 16:30. Сейчас закрыто
Администрация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Гинекологический корпус
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Аксёнова, 24
1-й этаж
c 8:00 до 16:30. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Воронцова Анна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воронцова Анна Евгеньевна

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 6 лет / Врач первой категории
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Дробышева Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дробышева Ирина Николаевна

Гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 34 года / Врач первой категории
Гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 34 года / Врач первой категории
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Ананевская Лариса Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ананевская Лариса Петровна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Цурикова Людмила Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цурикова Людмила Алексеевна

Физиотерапевт, Врач клинической лабораторной диагностики, Озонотерапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Физиотерапевт, Врач клинической лабораторной диагностики, Озонотерапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Записаться на приём
Пинчук Анна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пинчук Анна Петровна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
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Берлявская Галина Варламовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Берлявская Галина Варламовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Лазарев Роман Агамирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазарев Роман Агамирович

Анестезиолог-реаниматолог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Принимает детей
Мухамедова Лейла Акмаловна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Мухамедова Лейла Акмаловна

Эндоскопист
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндоскопист
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Добрынина Ольга Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Добрынина Ольга Юрьевна

Кардиолог, Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Щуров Константин Юрьевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Щуров Константин Юрьевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Ларинская Анна Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ларинская Анна Викторовна

Стоматолог-терапевт, Рентгенолог
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Крупица (Малицкая) Юлия Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Крупица (Малицкая) Юлия Андреевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 5 лет
Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Теплищев Максим Игоревич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Теплищев Максим Игоревич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Овсянникова Ирина Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Овсянникова Ирина Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж 42 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Убиенных Николай Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Убиенных Николай Валерьевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Гончарова Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гончарова Елена Сергеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Широков Илья Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Широков Илья Игоревич

Лор (оториноларинголог), Эндоскопист
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог), Эндоскопист
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Тимохов Сергей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тимохов Сергей Викторович

Терапевт, Профпатолог
Стаж 11 лет
Терапевт, Профпатолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Савченко Андрей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савченко Андрей Николаевич

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Терапевт
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Терапевт
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Абилгасанов Шовгат Алиевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абилгасанов Шовгат Алиевич

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Принимает детей
Богуш Антон Витальевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Богуш Антон Витальевич

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кузнецов Николай Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кузнецов Николай Николаевич

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Борисенко Валерий Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Борисенко Валерий Анатольевич

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Галиев Александр Борисович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Галиев Александр Борисович

Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ермак Виктория Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермак Виктория Андреевна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Комаровская Екатерина Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Комаровская Екатерина Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Синицин Константин Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Синицин Константин Олегович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Соколова Александра Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соколова Александра Вадимовна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Стародубцев Сергей Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стародубцев Сергей Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Сухомлинов Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сухомлинов Сергей Владимирович

Патологоанатом
Стаж не указан / Врач высшей категории
Патологоанатом
Стаж не указан / Врач высшей категории
Таптыгин Александр Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Таптыгин Александр Павлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Тарадуда Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарадуда Елена Николаевна

Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Толстенок Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Толстенок Татьяна Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Толстолуцкая Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Толстолуцкая Татьяна Сергеевна

Неонатолог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Неонатолог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Тришин Анатолий Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тришин Анатолий Павлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Угренев Антон Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Угренев Антон Валерьевич

Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Хромова Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хромова Наталья Владимировна

Хирург, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Шайтанов Игорь Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шайтанов Игорь Сергеевич

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Шашин Николай Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шашин Николай Вячеславович

Трансфузиолог
Стаж не указан
Трансфузиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Шевчук Оксана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевчук Оксана Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Штука Андрей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Штука Андрей Александрович

Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Юрченко Андрей Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юрченко Андрей Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Юрчик Аруся Мхитаровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юрчик Аруся Мхитаровна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Янченко Роман Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Янченко Роман Васильевич

Гастроэнтеролог, Нефролог, Терапевт
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Гастроэнтеролог, Нефролог, Терапевт
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Акиншина Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Акиншина Ольга Сергеевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Алеева Галина Демьяновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алеева Галина Демьяновна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Алексеенко Галина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алексеенко Галина Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Амплеева Вера Маннуровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Амплеева Вера Маннуровна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Анисимова Олеся Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Анисимова Олеся Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Анисимова Светлана Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Анисимова Светлана Алексеевна

Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Артюхова Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Артюхова Ольга Анатольевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Бабенко Оксана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бабенко Оксана Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Барковская Анна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Барковская Анна Николаевна

Фельдшер-лаборант
Стаж не указан
Фельдшер-лаборант
Стаж не указан
Башмакова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Башмакова Елена Юрьевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Берестяная Вера Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Берестяная Вера Владимировна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Болдурат Ольга Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Болдурат Ольга Станиславовна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Буртиева Адалет Мустафа Кызы
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буртиева Адалет Мустафа Кызы

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Бухарова Наталия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бухарова Наталия Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Веселова Галина Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Веселова Галина Борисовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Воронина Александра Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воронина Александра Сергеевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Галиева Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галиева Ольга Сергеевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Гашеева Татьяна Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гашеева Татьяна Станиславовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Голдабина Елена Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голдабина Елена Алексеевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Головизин Евгений Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Головизин Евгений Валерьевич

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Голубева Марина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голубева Марина Геннадьевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Гонтарь Вера Владиленовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гонтарь Вера Владиленовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Горшкова Марина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горшкова Марина Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Гундина Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гундина Наталья Сергеевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Гурко Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гурко Татьяна Николаевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Данилова Светлана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилова Светлана Ивановна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Данильченко Елена Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данильченко Елена Валентиновна

Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Дегтярева Наталья Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дегтярева Наталья Аркадьевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Денисенко Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Денисенко Татьяна Васильевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Деркач Юлия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Деркач Юлия Валерьевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Дзюбак Екатерина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дзюбак Екатерина Ивановна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Димитришина Наталья Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Димитришина Наталья Семеновна

Лаборант
Стаж не указан
Лаборант
Стаж не указан
Дмитренко Любовь Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дмитренко Любовь Ивановна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Донец Юлия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Донец Юлия Сергеевна

Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Езерская Ирина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Езерская Ирина Васильевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Еремеева Ирина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еремеева Ирина Васильевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Ерёмина Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ерёмина Татьяна Юрьевна

Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Жилинкова Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жилинкова Ольга Анатольевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Жукова Анжела Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жукова Анжела Константиновна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Зайкина Анна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайкина Анна Ивановна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Захарова Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Захарова Елена Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Заяц Валентина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Заяц Валентина Андреевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Зыбина Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зыбина Елена Николаевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Иваненко Илона Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иваненко Илона Борисовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Илюшина Антонина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Илюшина Антонина Ивановна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Инфантьева Лариса
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Инфантьева Лариса

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Караченцева Ирина Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Караченцева Ирина Федоровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Качанова Анастасия Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Качанова Анастасия Андреевна

Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Кислякова Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кислякова Татьяна Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Козадерова Елизавета Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козадерова Елизавета Викторовна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Козлова Татьяна Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козлова Татьяна Олеговна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Колодезнева Евгения Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колодезнева Евгения Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Исаева Светлана Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Исаева Светлана Аркадьевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Коренюк Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коренюк Татьяна Ивановна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Короткова Любовь Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Короткова Любовь Михайловна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Костюк Ирина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Костюк Ирина Валерьевна

Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Кохно Елена Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кохно Елена Валентиновна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Кравченко Мария Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравченко Мария Николаевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Красненко Светлана Ипатовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Красненко Светлана Ипатовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Крохалева Татьяна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крохалева Татьяна Михайловна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Кузнецова Оксана Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Оксана Станиславовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Кузьмина Любовь Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузьмина Любовь Анатольевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Кулакова Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулакова Елена Ивановна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Кулишенко Валентина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулишенко Валентина Владимировна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Кучеренко Оксана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кучеренко Оксана Владимировна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Лазаренко Софья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазаренко Софья Александровна

Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Лацвеева Елена Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лацвеева Елена Борисовна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Лашукова Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лашукова Татьяна Александровна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Лопатина Виктория Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лопатина Виктория Валерьевна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Лысякова Наталья Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лысякова Наталья Станиславовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Магеррамова Сона Новрузовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Магеррамова Сона Новрузовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Макарова Ольга Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макарова Ольга Геннадьевна

Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Малькова Ольга Рудольфовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малькова Ольга Рудольфовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Маркешкина Наталия Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маркешкина Наталия Васильевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Маркина Марина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маркина Марина Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Мельникова Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельникова Ольга Юрьевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Мельникова Татьяна Генриховна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельникова Татьяна Генриховна

Фельдшер-лаборант
Стаж не указан
Фельдшер-лаборант
Стаж не указан
Мендельсон Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мендельсон Елена Ивановна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Меньшикова Наталья Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Меньшикова Наталья Павловна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Метелкина Инна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Метелкина Инна Александровна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Мигранова Альбина Гильмасовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мигранова Альбина Гильмасовна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Миколенко Олеся Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миколенко Олеся Викторовна

Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Миллер Мария Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миллер Мария Георгиевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Мирошкина Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мирошкина Ирина Анатольевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Москалева Мирослава Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Москалева Мирослава Андреевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Мышляева Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мышляева Елена Васильевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Науменко Евгения Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Науменко Евгения Игоревна

Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Нестеркина Надежда Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нестеркина Надежда Сергеевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Никитина Екатерина Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никитина Екатерина Олеговна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Новаш Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новаш Татьяна Васильевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Носкова Галина Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Носкова Галина Вадимовна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Нуждина Юлия Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нуждина Юлия Эдуардовна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Парфенова Сун Хе
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Парфенова Сун Хе

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Патенко Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Патенко Екатерина Сергеевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Пелевина Зоя Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пелевина Зоя Викторовна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Петречко Юлия Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петречко Юлия Юрьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Пильщикова Дарья Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пильщикова Дарья Павловна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Плахотич Виктория Зурабовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плахотич Виктория Зурабовна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Плотникова Нина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плотникова Нина Андреевна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Подкутина Ксения Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Подкутина Ксения Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Подогова Полина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Подогова Полина Андреевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Полухина Елена Даниловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полухина Елена Даниловна

Медицинская сестра (брат), Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 25 лет
Медицинская сестра (брат), Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 25 лет
Понарина Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Понарина Наталья Сергеевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Попкова Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попкова Ольга Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Проскурякова Марина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Проскурякова Марина Николаевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Пьянкова Альфия Якубовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пьянкова Альфия Якубовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Радионова Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Радионова Ирина Николаевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Раззувайло Наталья Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Раззувайло Наталья Валерьевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Рассказова Наталья Акимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рассказова Наталья Акимовна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Ревенкова Анастасия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ревенкова Анастасия Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Резник Лидия Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Резник Лидия Федоровна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Решетова Оксана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Решетова Оксана Владимировна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Рудковская Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рудковская Ирина Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Рудникова Галина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рудникова Галина Геннадьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Рыбакова Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыбакова Елена Петровна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Рыбалко Ирина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыбалко Ирина Петровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Савченко Галина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савченко Галина Владимировна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Семенко Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семенко Наталья Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Сеник Татьяна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сеник Татьяна Алексеевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Силантьева Ольга Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Силантьева Ольга Алексеевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Смольянинова Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смольянинова Елена Ивановна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Соколова Надежда Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соколова Надежда Константиновна

Медицинская сестра (брат) диетическая
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) диетическая
Стаж не указан
Соколова Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соколова Наталья Николаевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Суворова Кристина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Суворова Кристина Валерьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Сулейменова Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сулейменова Елена Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Суркова Валентина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Суркова Валентина Алексеевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Сысоева Валентина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сысоева Валентина Ивановна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Титова Надежда Трофимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Титова Надежда Трофимовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Шамшина Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шамшина Светлана Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Тотонина Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Тотонина Татьяна Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Трофимова Любовь Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трофимова Любовь Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Удальцова Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Удальцова Ирина Николаевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Усова Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Усова Елена Сергеевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Ушакова Марина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Ушакова Марина Николаевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Федорова Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Федорова Наталья Александровна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Хузеева Галина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Хузеева Галина Михайловна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Цыбина Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Цыбина Светлана Викторовна

Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Чередниченко Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Чередниченко Наталья Николаевна

Фармацевт
Стаж не указан
Фармацевт
Стаж не указан
Чижикова Анна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Чижикова Анна Геннадьевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Чижикова Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Чижикова Наталья Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Чубарова Марина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
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Чубарова Марина Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Чупринова Юлия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Чупринова Юлия Алексеевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Шастина Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Шастина Наталья Александровна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Андреева Светлана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Андреева Светлана Сергеевна

Эндоскопист
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Эндоскопист
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Шишаева Марина Григорьевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Шишаева Марина Григорьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Бабичев Сергей Эдуардович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
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Бабичев Сергей Эдуардович

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Шиян Анна Владимировна
6.0
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6.0 из 10
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Шиян Анна Владимировна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Барканов Евгений Владимирович
6.0
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6.0 из 10
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Барканов Евгений Владимирович

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Белая Анна Александровна
6.0
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Белая Анна Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
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Акульшина Олеся Андреевна
6.0
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Акульшина Олеся Андреевна

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Бельмач Виталий Павлович
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Бельмач Виталий Павлович

Хирург
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Хирург
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Принимает детей
Бобоева Лола Улугмуродовна
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Бобоева Лола Улугмуродовна

Акушер-гинеколог
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Акушер-гинеколог
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Беспятова Вета Петровна
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Беспятова Вета Петровна

Хирург
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Хирург
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Принимает детей
Вершинина Маргарита Дмитриевна
6.0
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Вершинина Маргарита Дмитриевна

Патологоанатом
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Патологоанатом
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Бессонова Галина Алексеевна
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Бессонова Галина Алексеевна

Терапевт
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Терапевт
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Костюшина Дарья Васильевна
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Костюшина Дарья Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
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Кочеватова Людмила Сергеевна 
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Кочеватова Людмила Сергеевна 

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
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Болдырев Игорь Германович
6.0
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6.0 из 10
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Болдырев Игорь Германович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лосева Елена Валерьевна
6.0
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6.0 из 10
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Лосева Елена Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Бояринцев Николай Иванович
6.0
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Бояринцев Николай Иванович

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
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Принимает детей
Махровская Маргарита Сергеевна
6.0
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Махровская Маргарита Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Буданцева Евгения Витальевна
6.0
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Буданцева Евгения Витальевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Михалкина Татьяна Ивановна
6.0
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Михалкина Татьяна Ивановна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Набережнев Александр Юрьевич
6.0
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6.0 из 10
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Набережнев Александр Юрьевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
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Герасимова Ирина Павловна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Герасимова Ирина Павловна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Гильрот Яна Александровна
6.0
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Рейтинг
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Гильрот Яна Александровна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Животова Татьяна Андреевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Животова Татьяна Андреевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Головкова Ирина Геннадьевна
6.0
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6.0 из 10
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0
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Головкова Ирина Геннадьевна

Хирург
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Хирург
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Принимает детей
Гребенюк Борис Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Гребенюк Борис Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Гребенюк Олег Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Гребенюк Олег Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Григорьев Сергей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Григорьев Сергей Викторович

Хирург
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Хирург
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Принимает детей
Гулящук Юрий Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Гулящук Юрий Анатольевич

Эндоскопист
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Эндоскопист
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Довгий Андрей Иванович
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Довгий Андрей Иванович

Хирург
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Хирург
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Принимает детей
Довгий Иван Григорьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Довгий Иван Григорьевич

Хирург
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Хирург
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Принимает детей
Евсеев Алексей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Евсеев Алексей Николаевич

Патологоанатом
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Патологоанатом
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Ефременко Жанна Арнольдовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Ефременко Жанна Арнольдовна

Неонатолог
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Неонатолог
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Принимает детей
Жестков Леонид Петрович
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Жестков Леонид Петрович

Хирург
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Хирург
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Принимает детей
Захаров Дмитрий Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Захаров Дмитрий Сергеевич

Хирург
Стаж 8 лет
Хирург
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Изотова Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Изотова Ирина Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач первой категории
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Истомина Нина Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Истомина Нина Георгиевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Карапузов Вадим Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Карапузов Вадим Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Кащей Сергей Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Кащей Сергей Дмитриевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Кауфман Дмитрий Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
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отзывов

Кауфман Дмитрий Леонидович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Котелевский Константин Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Котелевский Константин Петрович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Маляр Олеся Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Маляр Олеся Петровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Митрофанова Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Митрофанова Екатерина Сергеевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
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Принимает детей
Молодина Татьяна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Молодина Татьяна Дмитриевна

Терапевт
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Терапевт
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Музалев Игорь Николаевич
6.0
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6.0 из 10
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Музалев Игорь Николаевич

Хирург
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Хирург
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Принимает детей
Наполова Стелла Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Наполова Стелла Геннадьевна

Кардиолог
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Кардиолог
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Павленко Ирина Викторовна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Павленко Ирина Викторовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
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Павлющенко Людмила Владимировна
6.0
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6.0 из 10
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Павлющенко Людмила Владимировна

Терапевт
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Терапевт
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Пасечная Галина Викторовна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Пасечная Галина Викторовна

Терапевт
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Терапевт
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Пахомова Наталья Юрьевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Пахомова Наталья Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
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Пацук Максим Павлович
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Пацук Максим Павлович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
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Принимает детей
Пелых Дмитрий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Пелых Дмитрий Александрович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
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Принимает детей
Поспелова Надежда Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Поспелова Надежда Константиновна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Руденко Юрий Вильенович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Руденко Юрий Вильенович

Патологоанатом
Стаж не указан
Патологоанатом
Стаж не указан
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Савостин Денис Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Савостин Денис Владимирович

Акушер-гинеколог, Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
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Семеренко Людмила Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семеренко Людмила Анатольевна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Сычкова Татьяна Валерьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сычкова Татьяна Валерьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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