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Городская клиническая больница №11
Государственная
В клинике 244 врача
Адреса
ул. Аксёнова, 41
- +7 (4212) 536 107, приемный покой
- +7 (4212) 536 119, стол справок
Гинекологическое отделение
ул. Аксёнова, 26А
4-й, 5-й этаж
- +7 (4212) 536 127, приемный покой
ул. Аксёнова, 24
1-й этаж
- +7 (4212) 536 115, приемная гл. врача
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Врачи работающие в клинике
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Стаж 6 лет / Врач первой категории
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Стаж 34 года / Врач первой категории
Стаж 34 года / Врач первой категории
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Принимает детей
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Стаж 16 лет / Врач первой категории
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Стаж 14 лет / Врач первой категории
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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