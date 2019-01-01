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Карпенко Александр Александрович
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Карпенко Александр Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Анестезиология - реаниматология, 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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