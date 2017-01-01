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Кашина Дарья Дмитриевна
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Кашина Дарья Дмитриевна
Стоматолог общей практики
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2019 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, "Стоматология общей практики", 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Dental Pro
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 49
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
Бесплатно
0 отзывов
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