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Dental Pro
0.5
Рейтинг

Dental Pro

В клинике 6 врачей
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Адреса
б-р Амурский, 49
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Кашина Дарья Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кашина Дарья Дмитриевна

Стоматолог общей практики
Стаж 1 год
Стоматолог общей практики
Стаж 1 год
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Кучан Александр Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кучан Александр Владимирович

Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
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Асатрян Кристина Артуровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Асатрян Кристина Артуровна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 4 года
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 4 года
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Ятманов Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ятманов Сергей Владимирович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
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Трухачев Юрий Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трухачев Юрий Владимирович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Директор клиники
Стаж 13 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Директор клиники
Стаж 13 лет
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Суханов Глеб Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Суханов Глеб Сергеевич

Челюстно-лицевой хирург
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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