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Каталкин Николай Степанович
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Каталкин Николай Степанович

Травматолог
Стаж 50 лет
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Информация о враче
Образование
  • Военно-медицинский факультет при Томском медицинском институте, специализация "Лечебное дело", 1970 г. окончания.
  • Томский военно-медицинский институт, Интернатура по специальности "Хирургия", 1972 г.
  • Факультет руководящего медицинского состава Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 1977 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе "Актуальные вопросы травматологии и ортопедии", 2015 г.
  • Постоянно участвует в конференциях, проводимых в г. Хабаровске по специальности.
  • ДВГМУ, Травматология и ортопедия, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
Травматолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог
1500 р
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