Травматолог в Хабаровске

Травматолог - врач, занимающийся лечением травм и их последствий, методами от лечебной физкультуры до хирургического вмешательства.



Травматологи Хабаровска являются специалистами в лечении следующих заболеваний:

- сколиоз;

- остеопороз;

- разрывы связок;

- ушибы;

- артрит;

- артроз;

- переломы;

- опухоли костей;

- остеоартрит;

- некроз.



Когда следует обращаться к травматологу:

- перелом шейки бедра;

- перелом фаланг пальцев;

- перелом ладьевидной кости;

- перелом ребер;

- перелом гороховидной кости;

- перелом грудины;

- перелом ключицы;

- перелом голени;

- перелом таза;

- перелом стопы.



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