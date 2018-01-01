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Кириенко Юрий Михайлович
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Кириенко Юрий Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Иркутский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1971 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Анестезиология и Реаниматология, 2018 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №25 Ден-Тал-Из
ул. Радищева, 16
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