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Кириенко Юрий Михайлович
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Кириенко Юрий Михайлович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Иркутский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1971 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Анестезиология и Реаниматология, 2018 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №25 Ден-Тал-Из
ул. Радищева, 16
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