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Кириллова Ольга Владимировна
5.4
2
Кириллова Ольга Владимировна
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1971 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
2 отзыва
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