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  3. Киселева Анастасия Нортыновна
Киселева Анастасия Нортыновна
7.2
4

Киселева Анастасия Нортыновна

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • 2010г. - ДВГМУ, стоматологический факультет
Курсы повышения квалификации
  • Семинар «Современные тенденции в стоматологии, советы и рекомендации для упрощения и повышения качества лечения, 2013 г.
  • Мастер-класс «Прямая реставрация зубов. Основные составляющие эстетики. Методика для воспроизведения предсказуемой эстетики оттенками двух опаковостей материала Filtek Ultimate», 2013 г.
  • Семинар «Цвет реставрации. Геометрические и цветовые иллюзии. Как сделать прикольную пломбу? Реставрация жевательных зубов», 2015 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МилаСтом
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 38
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
600 р
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
600 р
4 отзыва

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