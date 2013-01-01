Киселева Анастасия Нортыновна

Семинар «Современные тенденции в стоматологии, советы и рекомендации для упрощения и повышения качества лечения, 2013 г.

Мастер-класс «Прямая реставрация зубов. Основные составляющие эстетики. Методика для воспроизведения предсказуемой эстетики оттенками двух опаковостей материала Filtek Ultimate», 2013 г.

Семинар «Цвет реставрации. Геометрические и цветовые иллюзии. Как сделать прикольную пломбу? Реставрация жевательных зубов», 2015 г.