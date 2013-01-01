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Киселева Анастасия Нортыновна
7.2
4
Киселева Анастасия Нортыновна
Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
2010г. - ДВГМУ, стоматологический факультет
Курсы повышения квалификации
Семинар «Современные тенденции в стоматологии, советы и рекомендации для упрощения и повышения качества лечения, 2013 г.
Мастер-класс «Прямая реставрация зубов. Основные составляющие эстетики. Методика для воспроизведения предсказуемой эстетики оттенками двух опаковостей материала Filtek Ultimate», 2013 г.
Семинар «Цвет реставрации. Геометрические и цветовые иллюзии. Как сделать прикольную пломбу? Реставрация жевательных зубов», 2015 г.
Мастер-класс «Plasmolifting в стоматологии», 2015 г.
Обучающий курс «Инъекционные методики использования гиалуроновой кислоты и ботокса в практике врача-стоматолога», 2015 г.
Практический курс «Инновационная система реставрации зубов «Componeer — прямые композитные виниры», учебный центр «Ай кью стом», 2016 г.
Конференция «Профилактика и лечение неотложных состояний при проведении местного обезболивания в стоматологии», «Процедурный подход к восстановлению жевательной группы зубов», 2016 г.
Обучающий семинар «Современный подход к лечению апикального периодонтита. Закрытие широких апикальных отверстий», 2017 г.
Еще 5
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МилаСтом
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 38
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
600 р
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
600 р
4 отзыва
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