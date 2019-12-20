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Клепцова Людмила Ефимовна
6.0
0
Клепцова Людмила Ефимовна
Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Комсомольское медицинское училище , 1966 г. окончания.
Сертификат № 0727180187581 «Стоматологическая помощь населению», действителен по 20.12.2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
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