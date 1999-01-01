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  3. Кочерова Татьяна Юрьевна
Кочерова Татьяна Юрьевна
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Кочерова Татьяна Юрьевна

Ревматолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1986 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Терапия", 1987 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Ревматология, 2005 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Работала врачом терапевтом в терапевтическом отделении 10 городской больницы, поликлинике Медкрайстроя.
  • С 1999 года работает ревматологом в ревматологическом отделении ККБ №1.
  • В медицинском центре «Прима Медика» ведет амбулаторный прием с 2010 года.
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Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Ревматолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
1000 р
Прима Медика
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Ревматолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
1000 р
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
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