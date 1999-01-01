Кочерова Татьяна Юрьевна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Занимается диагностикой и лечением заболеваний суставов, диффузных заболеваний соединительной ткани, васкулитов.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Ревматолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Ревматолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
1000 р
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
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