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  3. Кожемкулова Ольга Станиславовна
Кожемкулова Ольга Станиславовна
6.0
0

Кожемкулова Ольга Станиславовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
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