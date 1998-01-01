  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Коломиец Елена Вадимовна
Коломиец Елена Вадимовна
6.3
1

Коломиец Елена Вадимовна

Терапевт, Эндокринолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", Дорожная больница, 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по эндокринологии, ДВГМУ, 1998 г.
  • Повышение квалификации по терапии, ИПКСЗ, 2013 г.
  • Повышение квалификации по эндокринологии, ИПКСЗ, 2014 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, НИИ Охраны Материнства и Детства, г. Хабаровск
  • Врач-терапевт, Перинатальный центр.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Терапевт
1320 р
Эндокринолог
1320 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Эндокринолог
По запросу
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
1300 р
Эндокринолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Эндокринолог
1000 р
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи