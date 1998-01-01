Коломиец Елена Вадимовна
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Профессиональные навыки – простудные заболевания, ОРВИ, заболевания бронхов и легких, заболевания связанные с деятельностью сердечно-сосудистой системы, усталость, заболевания почек, неврологические проблемы.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Терапевт
1320 р
Эндокринолог
1320 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Эндокринолог
По запросу
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
1300 р
Эндокринолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Эндокринолог
1000 р
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