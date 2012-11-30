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Казакевич Василий Васильевич
6.0
0
Казакевич Василий Васильевич
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
1970г. - ХГМИ по специальности «Лечебное дело»
Сертификат по специальности «Терапия» от 30.11.2012
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1800 р
Кардиолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1600 р
Терапевт
1600 р
0 отзывов
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