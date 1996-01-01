Колтунов Сергей Семенович
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Главный внештатный гастроэнтеролог РДМО на ДВЖД. Направление деятельности: болезни органов пищеварения, сердечно сосудистой системы и общая терапия.
Автор 56 печатных работ.
Автор 56 печатных работ.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2800 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2450 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1600 р
Терапевт
1100 р
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
Гастроэнтеролог
1200 р
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