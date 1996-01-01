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Колтунов Сергей Семенович
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Колтунов Сергей Семенович

Гастроэнтеролог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", на базе Дорожная больница на ст. Хабаровск-I, 1983 г.
  • ХГМИ, Ординатура по специальности "Терапия", 1988 г. окончания.
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Курсы повышения квалификации
  • Диплом о присуждении степени кандидата медицинских наук решением диссертационного совета ДВГМУ, 2000 г.
  • ДВГМУ, Гастроэнтерология, 2016 г.
  • ДВГМУ, Терапия, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт Узловой больницы ст. "Литовко", 1983 г. - 1984 г.
  • Врач-кардиолог ДКБ на ст. Хабаровск-1, 1984 г. - 1994 г.
  • Заведующий терапевтическим отделением НУЗ "ДКБ на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 1994 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2800 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Саико
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2450 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1600 р
Терапевт
1100 р
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
Гастроэнтеролог
1200 р
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