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Коренец Ирина Александровна
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Коренец Ирина Александровна

Массажист, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровское базовое медицинское училище, 1994 г. окончания.
  • ХГМК, специальность "Медицинский массаж" , специализация "Сестринская косметология".
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по общей практике, ДВГМУ.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Нефертити
ул. Калинина, 71А
Нефертити
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
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