Коренец Ирина Александровна

Предлагает большой выбор массажных техник и СПА-программ в зависимости от состояния здоровья, физической формы и потребностей клиента, стоящих перед ним задач и желаемых результатов. Для достижения устойчивого оздоровительного эффекта в одном сеансе массажа комбинирует различные техники и приемы массажа. Все программы подбираются индивидуально.



Специализируется на моделировании и коррекции фигуры. Свой выбор делает в пользу силовых и интенсивных видов массажа . Большой опыт работы с женщинами с учетом физиологических особенностей различных «гормональных» периодов – беременность, молодые мамы, период менопаузы, зрелый возраст.».



Проводит сеансы массажа по профилактике и устранению болей в спине, снижению неприятных ощущений, дискомфорта и ограничений при сколиозе, остеохондрозе, других функциональных изменениях в структурах позвоночника, опорно-двигательного аппарата, а также полученных в результате травм. Практикует Висцеральный массаж внутренних органов.