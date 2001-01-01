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Нефертити
6.7
Рейтинг

Нефертити

В клинике 63 врача
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Адреса
Лечебно-консультативная поликлиника и аптека
ул. Калинина, 71
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Клиника красоты
ул. Калинина, 71А
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Лечебно-консультативная поликлиника
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Частная лечебно-консультативная поликлиника, клиника красоты.

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Врачи работающие в клинике
Медведева Валерия Владимировна
9.2
Рейтинг
Рейтинг
9.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Медведева Валерия Владимировна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
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Щербакова Ольга Геннадьевна
9.1
Рейтинг
Рейтинг
9.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Щербакова Ольга Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Глазырина Наталья Валерьевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Глазырина Наталья Валерьевна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 15 лет
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 15 лет
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Иевлева Надежда Федоровна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Иевлева Надежда Федоровна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Паташенко Ольга Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Паташенко Ольга Николаевна

Дерматовенеролог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Спицын Семен Константинович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Спицын Семен Константинович

Уролог-андролог
Стаж 5 лет
Уролог-андролог
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Завгородняя Татьяна Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Завгородняя Татьяна Викторовна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Бондарь Валентина Григорьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бондарь Валентина Григорьевна

Эндокринолог
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
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Покрыщенко Наталья Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Покрыщенко Наталья Николаевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Ким Елена Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ким Елена Владимировна

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Уролог, Уролог-андролог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Чесноков Антон Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Чесноков Антон Владимирович

Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Киндялова Лилиана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киндялова Лилиана Викторовна

Онколог, Онколог-маммолог, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Онколог, Онколог-маммолог, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Прянишников Евгений Вячеславович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Прянишников Евгений Вячеславович

Маммолог, Онколог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Маммолог, Онколог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Богуш Евгения Вячеславовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
20
отзывов

Богуш Евгения Вячеславовна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Шубина Елена Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Шубина Елена Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 17 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 17 лет
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Унжакова Раиса Николаевна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Унжакова Раиса Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Бурлака Оксана Ивановна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Бурлака Оксана Ивановна

Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Макаренко Ольга Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Макаренко Ольга Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 21 год
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 21 год
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Азарова Светлана Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Азарова Светлана Владимировна

Массажист, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Массажист, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Записаться на приём
Кравцова Валентина Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравцова Валентина Владимировна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж не указан
Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж не указан
Записаться на приём
Баранова Татьяна Ивановна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Баранова Татьяна Ивановна

Кардиолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Брежева (Дорогинская) Светлана Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Брежева (Дорогинская) Светлана Юрьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 21 год
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 21 год
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Черных Елена Геннадьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
18
отзывов

Черных Елена Геннадьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Невролог (невропатолог)
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Косметолог (дерматолог-косметолог), Невролог (невропатолог)
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Романова Марина Николаевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Романова Марина Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Мишутина Олеся Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мишутина Олеся Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
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Денисова Ксения Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Денисова Ксения Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 12 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 12 лет
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Поэта Юлия Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Поэта Юлия Алексеевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 20 лет
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 20 лет
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Пензина Екатерина Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пензина Екатерина Александровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
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Кондратьева Ольга Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кондратьева Ольга Дмитриевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Каграманян Ваге Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Каграманян Ваге Валерьевич

Кардиолог, Кардиохирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
Кардиолог, Кардиохирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
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Семенина Ирина Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Семенина Ирина Юрьевна

УЗИ-специалист, Физиотерапевт
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Физиотерапевт
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Солкина Татьяна Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солкина Татьяна Юрьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ворфоломеева Алена Олеговна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Ворфоломеева Алена Олеговна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Косметолог
Стаж 4 года
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Косметолог
Стаж 4 года
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Чередник Ирина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Чередник Ирина Владимировна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Записаться на приём
Плаксий Татьяна Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плаксий Татьяна Сергеевна

Лор (оториноларинголог), Фониатр
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог), Фониатр
Стаж не указан
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Дульман Надежда Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дульман Надежда Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет
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Талаева Наталья Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Талаева Наталья Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Сидорова Лариса Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сидорова Лариса Анатольевна

Педиатр
Стаж 14 лет
Педиатр
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Аникина Елена Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Аникина Елена Геннадьевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 21 год / Врач второй категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 21 год / Врач второй категории
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Редько Марина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Редько Марина Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Записаться на приём
Сорвина Татьяна Афанасьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сорвина Татьяна Афанасьевна

Гастроэнтеролог, Педиатр, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Педиатр, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Иванова Лада Сергеевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Иванова Лада Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж 12 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Ушаков Кирилл Александрович
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ушаков Кирилл Александрович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
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Дмитриева Лилия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дмитриева Лилия Александровна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 12 лет
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 12 лет
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Довганик Галина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Довганик Галина Владимировна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Савченко Ирина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савченко Ирина Алексеевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Маринина Лилиана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маринина Лилиана Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Боровский Дмитрий Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Боровский Дмитрий Иванович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Записаться на приём
Верхолат Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Верхолат Елена Васильевна

Массажист, Терапевт, Физиотерапевт, Врач ЛФК
Стаж не указан
Массажист, Терапевт, Физиотерапевт, Врач ЛФК
Стаж не указан
Записаться на приём
Потапова Анна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Потапова Анна Валерьевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет
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Езерский Дмитрий Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Езерский Дмитрий Валерьевич

Нефролог, Зав. отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Нефролог, Зав. отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Макиевская Марина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макиевская Марина Викторовна

Эндокринолог
Стаж 3 года
Эндокринолог
Стаж 3 года
Записаться на приём
Пирязева Марина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пирязева Марина Алексеевна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Записаться на приём
Баранова Светлана Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранова Светлана Вячеславовна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Коренец Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коренец Ирина Александровна

Массажист, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 11 лет
Массажист, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 11 лет
Записаться на приём
Журенков Алексей Рафаилович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Журенков Алексей Рафаилович

Уролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Размахнина Анастасия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Размахнина Анастасия Валерьевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Записаться на приём
Янчук Виктор Владимирович
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Янчук Виктор Владимирович

Гематолог
Стаж 23 года
Гематолог
Стаж 23 года
Записаться на приём
Гордеева Ирина Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гордеева Ирина Анатольевна

Педиатр, Врач общей практики (семейный врач), Гирудотерапевт, Врач ультразвуковой диагностики, Озонотерапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Педиатр, Врач общей практики (семейный врач), Гирудотерапевт, Врач ультразвуковой диагностики, Озонотерапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Савенок Алина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савенок Алина Владимировна

Лор (оториноларинголог), Фониатр
Стаж 7 лет
Лор (оториноларинголог), Фониатр
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Грибанов Александр Георгиевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грибанов Александр Георгиевич

Педиатр, Хирург, Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Педиатр, Хирург, Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Золочевская Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Золочевская Екатерина Александровна

Массажист, Медицинская сестра (в косметологии)
Стаж не указан
Массажист, Медицинская сестра (в косметологии)
Стаж не указан
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Ситкова Дарья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ситкова Дарья Юрьевна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
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