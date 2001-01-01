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Нефертити
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Частная лечебно-консультативная поликлиника, клиника красоты.
Сеть клиник «Нефертити» – работает с 2001 года, постоянно совершенствуя свои возможности в области предоставления услуг, комфортности, квалификации врачей и парка лечебно-диагностического оборудования.
Специалисты клиник «Нефертити» — это грамотные люди, некоторые имеют ученую степень, научные труды и собственные зарегистрированные разработки по успешным методикам лечения. Косметологи сети постоянно посещают международные конференции и являются действующими обучающими тренерами известных медицинских холдингов в Хабаровске.
Сеть клиник включает в себя:
- клинику красоты;
- две лечебно-консультативных поликлиники;
- центр УЗИ;
- аптеку.
Услуги:
- в области медицины: профилактика, диагностика и лечение заболеваний (лечебно-консультативная поликлиника);
- в области косметологии: совершенствование внешнего вида (клиника красоты).
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
ООО "Нефертити".