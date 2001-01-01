Сеть клиник «Нефертити» – работает с 2001 года, постоянно совершенствуя свои возможности в области предоставления услуг, комфортности, квалификации врачей и парка лечебно-диагностического оборудования.

Специалисты клиник «Нефертити» — это грамотные люди, некоторые имеют ученую степень, научные труды и собственные зарегистрированные разработки по успешным методикам лечения. Косметологи сети постоянно посещают международные конференции и являются действующими обучающими тренерами известных медицинских холдингов в Хабаровске.

Сеть клиник включает в себя:

клинику красоты;

две лечебно-консультативных поликлиники;

центр УЗИ;

аптеку.

Услуги:

в области медицины: профилактика, диагностика и лечение заболеваний (лечебно-консультативная поликлиника);

в области косметологии: совершенствование внешнего вида (клиника красоты).

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.

ООО "Нефертити".