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Коротаева Ирина Ивановна
6.0
0
Коротаева Ирина Ивановна
Нефролог
,
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Педиатрия, 1981 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём детей
Нефролог
По запросу
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
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