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Коротаева Ирина Ивановна
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Коротаева Ирина Ивановна

Нефролог, Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Педиатрия, 1981 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём детей
Нефролог
По запросу
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

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