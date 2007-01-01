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  3. Полтавченко Алеся Евгеньевна
Полтавченко Алеся Евгеньевна
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Полтавченко Алеся Евгеньевна

Педиатр
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2007-2013 гг. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 2013-2014 гг.
  • Сертификат "Педиатрия" ГБОУ ВПО ДВГМУ , от 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Профилактика внутриутробной инфекции у новорожденных детей, рожденных от матери с внутриутробной инфекцией", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • В ООО "Ланта" работает с 2016 г.- по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
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560 р
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2 отзыва

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