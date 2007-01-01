Полтавченко Алеся Евгеньевна

На базе МЦ «Ланта» проводятся профилактические осмотры детей от 0 -18 лет. Ведется прием детей с соматическими заболеваниями. Профессиональные навыки:

педиатрия;

наблюдение и ведение детей;

наблюдение и ведение детей, рожденных от матерей с внутриутробной инфекцией;

профилактика внутриутробной инфекции у новорожденных детей.