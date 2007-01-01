Полтавченко Алеся Евгеньевна
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
На базе МЦ «Ланта» проводятся профилактические осмотры детей от 0 -18 лет. Ведется прием детей с соматическими заболеваниями. Профессиональные навыки:
педиатрия;
наблюдение и ведение детей;
наблюдение и ведение детей, рожденных от матерей с внутриутробной инфекцией;
профилактика внутриутробной инфекции у новорожденных детей.
педиатрия;
наблюдение и ведение детей;
наблюдение и ведение детей, рожденных от матерей с внутриутробной инфекцией;
профилактика внутриутробной инфекции у новорожденных детей.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1000 р
Доступен вызов на дом
ул. Майская, 39
Первичный приём детей
Педиатр
560 р
Вторичный приём детей
Педиатр
510 р
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