  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Косимов Бунёд Набишерович
Косимов Бунёд Набишерович

Косимов Бунёд Набишерович

Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2020 г.
  • Интернатура - ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2022 г.
  • Специальность по диплому - Педиатрия, 2020 г., Детская хирургия, 2022 г.
Курсы повышения квалификации
  • Свидетельство об аккредитации выдано ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 12.09.2022 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём детей
Хирург
1950 р
Вторичный приём детей
Хирург
1750 р

Похожие специалисты

Все врачи