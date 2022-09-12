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Косимов Бунёд Набишерович
Косимов Бунёд Набишерович
Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2020 г.
Интернатура - ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2022 г.
Специальность по диплому - Педиатрия, 2020 г., Детская хирургия, 2022 г.
Курсы повышения квалификации
Свидетельство об аккредитации выдано ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 12.09.2022 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём детей
Хирург
1950 р
Вторичный приём детей
Хирург
1750 р
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