Уролог в Хабаровске

Уролог – специалист, занимающийся лечением мочевого пузыря, почек и органов половой сферы.



Наиболее частые заболевания, с которыми обращаются к врачам-урологам Хабаровска:

- простатит;

- мужское бесплодие;

- воспаление почек;

- воспаление мочевого пузыря;

- мочекаменная болезнь;

- инфекции, передающиеся половым путем (герпес, хламидиоз, гарднереллез, микоплазма).



Записаться на прием к урологу рекомендуется при возникновении одного или нескольких из перечисленных ниже симптомов:

- гной и кровь в моче;

- боль во время полового акта;

- недержание мочи;

- выделения из половых органов;

- боли в поясничной области и над лобком;

- болезненное мочеиспускание;

- изменение размеров и цвета половых органов.



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