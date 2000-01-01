Коваль Татьяна Алексеевна

2007 г. – Семинар «Новейшие технологии компании «Sybor Endo» в современной эндодонтии».

2007 г. Курс обучения реставрационной терапии с применением оборудования, материалов и технологий корпорации «Дентсплай Интернэшнл».

2009 г. – Мастер-класс: «Модульные технологии в эстетическом моделировании зубов» г. Хабаровск.