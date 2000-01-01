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Коваль Татьяна Алексеевна

Коваль Татьяна Алексеевна

Стоматолог
Стаж 23 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет (стоматология), 2000г.
  • Интернатура по специальности «стоматология» квалификация «врач – стоматолог» на кафедре стоматологии терапевтической ДВГМУ, 2001г.
  • Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, 2007г.
Курсы повышения квалификации
  • 2007 г. – Семинар «Новейшие технологии компании «Sybor Endo» в современной эндодонтии».
  • 2007 г. Курс обучения реставрационной терапии с применением оборудования, материалов и технологий корпорации «Дентсплай Интернэшнл».
  • 2009 г. – Мастер-класс: «Модульные технологии в эстетическом моделировании зубов» г. Хабаровск.
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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём детей
Стоматолог
По запросу

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