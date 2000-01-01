Коваль Татьяна Алексеевна
Стаж 23 года
Принимает детей
Принимаю взрослых и детей от 15 лет.
Мои профессиональные навыки:
• Консультирование, диагностика и лечение пациентов с заболеваниями полости рта;
• Профессиональная гигиена полости рта детей и взрослых;
• Лечение и профилактика кариеса зубов, в том числе, осложнённых форм кариеса (пульпит, периодонтит);
• Лечение некариозных поражений тканей зуба;
• Реставрация зубов композитными материалами;
• Сложные случаи эндодонтического лечения (перепломбировка) некачественно запломбированных каналов, повторное лечение каналов).
• Профессиональное отбеливание зубов системой Zoom
• Прямые композитные виниры.
Мои профессиональные навыки:
• Консультирование, диагностика и лечение пациентов с заболеваниями полости рта;
• Профессиональная гигиена полости рта детей и взрослых;
• Лечение и профилактика кариеса зубов, в том числе, осложнённых форм кариеса (пульпит, периодонтит);
• Лечение некариозных поражений тканей зуба;
• Реставрация зубов композитными материалами;
• Сложные случаи эндодонтического лечения (перепломбировка) некачественно запломбированных каналов, повторное лечение каналов).
• Профессиональное отбеливание зубов системой Zoom
• Прямые композитные виниры.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём детей
Стоматолог
По запросу