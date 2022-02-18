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Козлова Юлия Александровна
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Козлова Юлия Александровна
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Сертификат № 0727180513880 "Функциональная диагностика", действителен до 18.02.2022 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
ул. Орджоникидзе, 25А
1 отзыв
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