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  3. Козлова Юлия Александровна
Козлова Юлия Александровна
6.3
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Козлова Юлия Александровна

Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат № 0727180513880 "Функциональная диагностика", действителен до 18.02.2022 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
ул. Орджоникидзе, 25А
1 отзыв

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