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Неокортекс
В клинике 18 врачейЗаписаться на приём
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Врачи работающие в клинике
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 22 года
Стаж 22 года
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Принимает детей
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Стаж 2 года
Стаж 2 года
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Принимает детей
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Принимает детей
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Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
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