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Неокортекс
3.9
Рейтинг

Неокортекс

В клинике 18 врачей
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Адреса
ул. Орджоникидзе, 25А
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Бондаренко Роман Всеволодович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Бондаренко Роман Всеволодович

Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Свяжина Светлана Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Свяжина Светлана Васильевна

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-эксперт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-эксперт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Слюсарева Вера Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Слюсарева Вера Александровна

Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики
Стаж 11 лет
Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики
Стаж 11 лет
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Черненко Светлана Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Черненко Светлана Александровна

Логопед
Стаж 22 года
Логопед
Стаж 22 года
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Принимает детей
Ивлева Наталья Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Ивлева Наталья Викторовна

Невролог (невропатолог), Физиотерапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Физиотерапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Дериглазова Анастасия Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дериглазова Анастасия Ивановна

Логопед
Стаж 7 лет
Логопед
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Беликова Екатерина Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Беликова Екатерина Юрьевна

Психолог, Дефектолог
Стаж 12 лет
Психолог, Дефектолог
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Пекарникова Ирина Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пекарникова Ирина Алексеевна

Логопед
Стаж 10 лет
Логопед
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Рубанцова Оксана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рубанцова Оксана Викторовна

Врач ЛФК
Стаж 11 лет
Врач ЛФК
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Сычёва Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сычёва Наталья Сергеевна

Психолог
Стаж 8 лет
Психолог
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Степанищева Надежда Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанищева Надежда Сергеевна

Логопед
Стаж 2 года
Логопед
Стаж 2 года
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Принимает детей
Остапчук Виктория Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Остапчук Виктория Сергеевна

Психолог, Дефектолог
Стаж 6 лет
Психолог, Дефектолог
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Колесникова Галина Юрьевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Колесникова Галина Юрьевна

Психолог
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Психолог
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Никитина Анастасия Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Никитина Анастасия Алексеевна

Психолог
Стаж 4 года
Психолог
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Козлова Юлия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Козлова Юлия Александровна

Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж 12 лет
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Трофименко Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трофименко Татьяна Владимировна

Физиотерапевт, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 25 лет
Физиотерапевт, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
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Маркова Яна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маркова Яна Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Терникова Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терникова Елена Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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