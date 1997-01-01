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Козырь Евгения Викторовна
6.0
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Козырь Евгения Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХБМУ, Сестринское дело, 1997 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
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