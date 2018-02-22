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Кулик Юлия Федоровна
6.0
0
Кулик Юлия Федоровна
Рентгенолаборант
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Сертификат по специальности «Рентгенология» №0727310082994 от 22.02.2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №18
ул. Аксёнова, 22А
Первичный приём взрослых
Рентгенолаборант
По запросу
0 отзывов
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