  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Стоматологическая поликлиника №18
Стоматологическая поликлиника №18
2.9
Рейтинг

Стоматологическая поликлиника №18

Государственная
В клинике 46 врачей
Адреса
ул. Рокоссовского, 18А
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Аксёнова, 22А
c 8:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Наумова Надежда Михайловна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Наумова Надежда Михайловна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Данилова Дарья Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилова Дарья Олеговна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
Записаться на приём
Коренева Инга Анатольевна
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Коренева Инга Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Михнева Марина Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Михнева Марина Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Подгорная Галина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Подгорная Галина Васильевна

Стоматолог-хирург
Стаж 34 года
Стоматолог-хирург
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ткаченко Дана Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ткаченко Дана Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Торшина Ирина Варламовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Торшина Ирина Варламовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Докучаева Ирина Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Докучаева Ирина Евгеньевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дудкин Александр Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дудкин Александр Сергеевич

Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яцких Марина Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Яцких Марина Михайловна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Скрябин Константин Григорьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Скрябин Константин Григорьевич

Стоматолог-хирург
Стаж 24 года
Стоматолог-хирург
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Николаева Милентина Олеговна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Николаева Милентина Олеговна

Стоматолог-хирург
Стаж 3 года
Стоматолог-хирург
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Остроухова Ангелина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Остроухова Ангелина Юрьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шарыпова Анна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шарыпова Анна Валерьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хохлова Дарья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хохлова Дарья Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Потопяк Виктор Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Потопяк Виктор Дмитриевич

Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Белова Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белова Светлана Александровна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Беседина Вероника Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беседина Вероника Геннадьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гришко Мария Никитовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гришко Мария Никитовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кириченко Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кириченко Ирина Викторовна

Врач ЛФК, Зубной врач
Стаж 38 лет / Врач первой категории
Врач ЛФК, Зубной врач
Стаж 38 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дворкина Анна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дворкина Анна Дмитриевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Еремина Виктория Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еремина Виктория Валентиновна

Стоматолог-ортопед
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кондылева Юлия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кондылева Юлия Сергеевна

Стоматолог-ортопед
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лавренюк Вера Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лавренюк Вера Александровна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Полелей Людмила Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полелей Людмила Валентиновна

Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сидельникова Наталья Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидельникова Наталья Евгеньевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Трушина Ирина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трушина Ирина Ивановна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Крислатая Светлана Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крислатая Светлана Леонидовна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тудос Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тудос Татьяна Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кулик Юлия Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулик Юлия Федоровна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Федорченко Олег Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федорченко Олег Олегович

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Филиппова Алла Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филиппова Алла Сергеевна

Зубной врач
Стаж 21 год
Зубной врач
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мощанецкая Людмила Магафуровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мощанецкая Людмила Магафуровна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сидорова Лилия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидорова Лилия Валерьевна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тымшан Тамара Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тымшан Тамара Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рогова Виктория Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рогова Виктория Владимировна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Выхованцев Виктор Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Выхованцев Виктор Евгеньевич

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гладченко Ирина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гладченко Ирина Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Матвеев Олег Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Матвеев Олег Дмитриевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 5 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Цвигунова Марина Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цвигунова Марина Дмитриевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шмыгановская Марина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шмыгановская Марина Юрьевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шушаков Алексей Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шушаков Алексей Валерьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шаповалова Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шаповалова Елена Викторовна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шелковникова Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шелковникова Ольга Владимировна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 4 года
Стоматолог-гигиенист
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сысоева Антонина Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сысоева Антонина Станиславовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Серпова Ольга Алексеевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Серпова Ольга Алексеевна

Стоматолог-терапевт, Заместитель главного врача
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Заместитель главного врача
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Родильный дом №1
    Родильный дом №1 В клинике 140 врачей
    0.0
  • Городская поликлиника №11
    Городская поликлиника №11 В клинике 173 врача
    6.6
  • Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
    Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева В клинике 330 врачей
    0.0
  • Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
    Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича В клинике 340 врачей
    5.0
Все клиники