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Стоматологическая поликлиника №18
Государственная
В клинике 46 врачей
Адреса
ул. Рокоссовского, 18А
ул. Аксёнова, 22А
- +7 (4212) 544 984, регистратура
- +7 (4212) 536 101
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Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 2 года
Стаж 2 года
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 13 лет
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Стаж 5 лет
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
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