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Лаптева Л. В.
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Лаптева Л. В.

Фельдшер-лаборант
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический центр онкологии
ш. Воронежское, 164
Первичный приём взрослых
Фельдшер-лаборант
По запросу
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