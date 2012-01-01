Ларева Лариса Ильинична
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Профессиональные навыки:
заболевания щитовидной железы
диффузный зоб, гипотиреоз, тиреоидит и паращитовидных желез
избыточная масса тела, ожирение и метаболический синдром (совместно с диетологом)
возрастной андрогенный дефицит у мужчин (совместно с урологами)
акромегалию
гиперпролактинемию
синдром гиперандрогении у женщин (совместно с гинекологами)
несахарный диабет
болезни надпочечников
сахарный диабет
заболевания щитовидной железы
диффузный зоб, гипотиреоз, тиреоидит и паращитовидных желез
избыточная масса тела, ожирение и метаболический синдром (совместно с диетологом)
возрастной андрогенный дефицит у мужчин (совместно с урологами)
акромегалию
гиперпролактинемию
синдром гиперандрогении у женщин (совместно с гинекологами)
несахарный диабет
болезни надпочечников
сахарный диабет
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1820 р
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