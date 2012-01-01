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Ларева Лариса Ильинична
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Ларева Лариса Ильинична

Эндокринолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", Хабаровск ,1987 г.
  • ДВГМУ, Сертификат "Эндокринология", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Эндокринология", ДВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • В ООО "Ланта" работает с 2018 г.
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Адреса и стоимость приёма
Саико
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1820 р
0 отзывов

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