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  3. Ковбас Светлана Анатольевна
Ковбас Светлана Анатольевна
6.3
1

Ковбас Светлана Анатольевна

Эндокринолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Благовещенск, 1989 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
Бесплатно
1 отзыв

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