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Ковбас Светлана Анатольевна
6.3
1
Ковбас Светлана Анатольевна
Эндокринолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Благовещенск, 1989 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
Бесплатно
1 отзыв
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