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Лавренова (Назарко) Ирина Николаевна
6.0
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Лавренова (Назарко) Ирина Николаевна

Массажист
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМК, педиатрия, 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, медицинский массаж, 2015 г.
  • Вопросы медицинской реабилитации (курсы), 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
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