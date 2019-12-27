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  3. Левченко Наталья Николаевна
Левченко Наталья Николаевна
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Левченко Наталья Николаевна

Врач ЛФК
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1985 г. окончания.
  • Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", действителен по 27.12.2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
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