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Левченко Наталья Николаевна
6.0
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Левченко Наталья Николаевна
Врач ЛФК
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1985 г. окончания.
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", действителен по 27.12.2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
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